Туристический кэшбек продлили до 10 января 2021 года

Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Соответствующее Постановление Правительства № 1567 от 30.09.2020 опубликовано на сайте кабмина.

Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом.

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее — 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей).

Обязательное условие программы — оплата картой «Мир» — осталось прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение 5 дней с момента оплаты поездки.

Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года.

Второй этап продаж продлится значительно дольше — не менее полутора месяцев.