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Сколько «Клерка» в Телеграме

Сегодня «Клерк» запустил новый телеграм-канал — «БУХ! Молния». Там уже 80 подписчиков.

Так, а сколько же у нас теперь всего каналов и групп в Telegram?

Провели инвентаризацию:

  1. Бухучет и налоги — огненный контент для бухгалтеров, ИП и директоров. Только работающие советы и никакой нудятины (6,9 тыс. подписчиков).
  2. Клерк.ру чат — группа для общения бухгалтеров в Телеграме (1,2 тыс. участников).
  3. Ночной бухгалтер — размещаем там нашу ежевечернюю статью-обзор «Ночной бухгалтер», а также самые интересные статьи за день (2 тыс. подписчиков).
  4. Бух.Джоб — вакансии для бухгалтеров (779 подписчиков).
  5. Бух.Хантер — поиск бухгалтера и поиск работы для бухгалтера (646 участников).
  6. Бух! Молния — очень важные бухгалтерские новости (пока 80 подписчиков).

Если вы на какие-то из них еще не подписались — у вас есть прекрасная возможность это выяснить, и — подписаться.

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