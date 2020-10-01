⚡ В Москве с 5 октября не менее 30% работников должны быть переведены на удаленку

В Москве с 5 октября все работодатели в обязательном порядке должны перевести не менее 30% работников на удаленную работу.

Об этом мэр Собянин пишет у себя в блоге.

«Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку: не менее 30% работников,

всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила — только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, „Росатома“, „Роскосмоса“ и некоторых других стратегических отраслей».

Такжэ мэр рассказал о росте числа заболеваний и госпитализаций в городе.