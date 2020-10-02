Из-за нерасторопности ФНС оценщики не могут подтвердить свой статус. От них отказываются клиенты

Частнопрактикующие оценщики столкнулись с проблемой — они не могут подтвердить свой статус. В дело вступился бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Согласно Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ оценщик может осуществлять свою деятельность как на основании трудового договора с юрлицом, так и самостоятельно (в режиме частной практики).

Согласно нормам НК налоговые органы ставят оценщиков, занимающихся частной практикой, на учет на основании сведений, представляемых Росреестром, которому эти сведения, в свою очередь, представляют СРО оценщиков.

04.08.2020 вступили в силу поправки в приказ МЭР 23.07.2015 № 497, который регламентирует перечень сведений, включаемых в сводный реестр членов СРО оценщиков, а также порядок представления этих данных в ФНС. В Росреестре заявляют, что готовы отгружать в ФНС информацию по оценщикам с учетом изменений в приказ МЭР.

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ФНС подготовила изменения в свой приказ от 10.10.2017 № ММВ-7-14/795@ «Об утверждении форм и форматов представления сведений о членах саморегулируемых организаций, внесенных в сводные реестры членов саморегулируемых организаций <...> в электронной форме».

Без этих изменений передача информации по системе межведомственного электронного взаимодействия невозможна.

Письмом от 2 сентября Росреестр согласовал ФНС эти изменения, также информация из сводного реестра оценщиков была передана на электронном носителе.

«Тем не менее, до настоящего времени территориальные налоговые органы отвечают обращающимся в их адрес оценщикам, что не располагают информацией об их статусе частнопрактикующего оценщика (ЧПО), — констатирует Борис Титов. — При этом начать свою деятельность ЧПО могут только после получения соответствующего уведомления от налогового органа по месту своей регистрации. Уже формируется практика оспаривания отчетов об оценке, подготовленных в период без такой регистрации, а также отказа крупных организаций от продолжения сотрудничества без наличия подтверждения статуса ЧПО».

Для устранения проблемы необходимо ускорить внесение изменений в вышеназванный приказ ФНС. Борис Титов направил письмо в адрес главы ФНС Даниила Егорова с просьбой срочно внести необходимые поправки.