❓ Собянин считает, что второй волны коронавируса в Москве нет

Столичный градоначальник считает, что в Москве нет второй волны коронавируса. Потому что, по его мнению, вторая волна — это повторное заражение уже переболевших. А этого нет.

«Второй волны, как таковой нет. Потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболели. Так вот этого нет», — сказал он.

Также мэр заявил, что количество заболевших скоро приблизится к трем тысячам в сутки.

«Динамика развития явная, серьезная. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время уже приблизится к 3 тыс. в сутки», — сказал Собянин.

Как пишет « Медуза », со ссылкой на CEBM:

«Устоявшегося определения этого термина нет — есть историческая традиция: в начале ХХ века повторяющиеся вспышки заболевания называли волнами. Скорее всего, коронавирус тоже будет проявляться вспышками, которые будут отличаться интенсивностью и периодичностью в разных странах, регионах и городах».

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Есть еще мнение по волнам в эпидемии, цитата из BBC News

«Как ни странно, единого научного определения волны пандемии нет. Понятие „волна“ трактуют произвольно», — объясняет Майк Тилдесли, специалист по математическому моделированию инфекционных заболеваний из Уорикского университета в Англии.

А бывший глава Роспотребнадзора Онищенко вообще считает, что называть вспышки эмидемии волнами — это вульгаризация эпидемиологии:

«Волн нет. Есть эпидемический подъем заболеваемости, пандемический подъем заболеваемости, есть единичные случаи тех или иных инфекций», — разъяснил Онищенко.