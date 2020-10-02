Если люди не будут соблюдать меры безопасности, самоизоляцию вернут. Так сказала Голикова

Вице-премьер Голикова в разговоре с журналистами назвала два варианта развития ситуации с введением ограничений из-за коронавируса. Это либо соблюдение мер безопасности, либо возвращение самоизоляции.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся. Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены», — сказала Голикова журналистам.