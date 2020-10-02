Депутат Госдумы предложил оплачивать выходные работникам с депрессией

Депутат Госдумы Алексей Кобилев предложил давать оплачиваемые выходные дни работникам, страдающим депрессией.

Депутатский запрос с соответствующей инициативой был отправлен министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову, узнал NEWS.ru.

Депрессия стала одной из главных причин падения работоспособности людей в современном мире. Однако в нашей стране работодатели не считают психическое расстройство поводом для снисходительного отношения: от заболевших сотрудников они требуют той же эффективности, какую ожидают от здоровых.

В европейских странах количество отпусков и больничных, связанных с психологическими проблемами, составляет 30–50% от общего числа, отмечает в письме депутат. При этом в России о подобных болезнях говорить не принято, и они традиционно не признаются причиной для отгула: присущий многим гражданам материализм не позволяет взглянуть на депрессию как на осязаемую и серьёзную проблему.

Исследования Организации экономического сотрудничества и развития показали: производительность труда сотрудника, находящегося в состоянии депрессии, снижается в четыре раза. Кроме того, из-за таких проблем у персонала растёт число всевозможных чрезвычайных происшествий: по причине сниженной концентрации люди допускают критические ошибки в работе.