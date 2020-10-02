Возьмутся за недобросовестных производителей воды

Производитель минеральной воды «Ессентуки» продолжает борьбу с контрафактом. Об этом рассказала Генеральный директор ООО «Холдинг Аква» на Всероссийском Водном Конгрессе.

«Компания «Холдинг Аква» является единственным в мире производителем минеральной воды «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17»

Компания уже выиграла более 15 дел против таких компаний как «ВК "Старый источник"», «Объединенная водная компания», «ЗМВ "Октябрь-А"», «УЗРМВ "Аква-Вайт"», «ЕМВ+», «ЗМВ "Ессентуки-Аква"»,

Однако производители, когда им запретили указывать на этикетке наименование «Ессентуки», начали использовать цифры 4 и 17 в сочетании с неспецифичными наименованиями, связанными с курортной и лечебной тематикой. Так, например, массовый характер приобрела реализация в федеральных и локальных сетях такой продукции, как «Essenskaya РецептЪ 4/17», «Родной бювет № 4/17», «Галерея источников № 4», «Целебный источник № 17», «Аллея источников № 4».

«Холдинг Аква» собирает материалы на производителей этих марок воды и собирается передавать их в ФАС. По мнению компании, подобное мимикрирование под знаменитый бренд наносит ущерб как производителю, так и потребителю.