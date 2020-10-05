Столичная мэрия прорабатывает варианты возврата самоизоляции и пропускного режима

Мэрия Москвы прорабатывает различные сценарии по противодействию распространению коронавирусу. В том числе — жесткий сценарий.

При этом, рассматривают вариант с возвращением пропусков на основании майского указа Собянина, пишут «Ведомости».

Так, источник издания в мэрии сообщил, что мэрия с введением ограничений в затруднительном положении.

«Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении — теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений. Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес», — сказал источник.

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Другой собеседник издания сообщил о возможном введении пропусков, поскольку у мэрии поставлена задача подключить софт в метро, блокирующий социальные карты пенсионеров и школьников.

«Про введение QR-кодов для передвижения всех москвичей пока речи не идет. Хотя и это не исключено. Ситуация довольно тяжелая, больницы уже забиты пациентами», — говорит собеседник.

При этом, с объяснением причин ужесточения далеко ходить не нужно — все возвращаются из отпусков.

«Объяснение придумают, может, скажут, что отпускники вернулись. Уже сейчас в цитатах ответственных лиц начинает проскальзывать, что могут применить более строгие меры», — добавляет собеседник издания.

Городские власти стараются избежать «серьезных ограничений» для бизнеса во вторую волну эпидемии, заявил 4 октября сам Собянин. По словам мэра, «самая большая и самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях — избежать их закрытия».