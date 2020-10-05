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73% опрошенных россиян не готовы к вакцинации от коронавируса

Лишь пятая часть опрошенных россиян готова сделать прививку от коронавируса. А подавляющее большинство считает, что вакцинация должна быть добровольной.

Такие данные приводит «РИА Новости» по результатам опроса.

  • 73% опрошенных не готовы к вакцинации;
  • 4% сказали, что им не нужна прививка, поскольку они уже переболели;
  • 93% считают, что вакцинация должна быть добровольной;
  • 7% считают, что прививки должны быть обязательными для всех;
  • 24% готовы привиться российской вакциной;
  • 13% хотят зарубежную вакцину;
  • 63% считают, что им без разницы, кто произвел вакцину, важна ее эффективность.
  • 52% ожидают вторую волну коронавируса;
  • 37% вторую волну не ждут.

Всероссийский онлайн-опрос по теме здравоохранения проводился партией ЕР 16-23 сентября, в нем приняли участие около 20 тысяч человек.

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