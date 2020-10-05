73% опрошенных россиян не готовы к вакцинации от коронавируса

Лишь пятая часть опрошенных россиян готова сделать прививку от коронавируса. А подавляющее большинство считает, что вакцинация должна быть добровольной.
Такие данные приводит «РИА Новости» по результатам опроса.
- 73% опрошенных не готовы к вакцинации;
- 4% сказали, что им не нужна прививка, поскольку они уже переболели;
- 93% считают, что вакцинация должна быть добровольной;
- 7% считают, что прививки должны быть обязательными для всех;
- 24% готовы привиться российской вакциной;
- 13% хотят зарубежную вакцину;
- 63% считают, что им без разницы, кто произвел вакцину, важна ее эффективность.
- 52% ожидают вторую волну коронавируса;
- 37% вторую волну не ждут.
Всероссийский онлайн-опрос по теме здравоохранения проводился партией ЕР 16-23 сентября, в нем приняли участие около 20 тысяч человек.