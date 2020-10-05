Всеобщей самоизоляции вводить не будут. Но для пожилых ее не избежать

В СФ считают, что всеобщего режима самоизоляции из-за коронавируса вводить не будут. Но для пожилых она неизбежна.

Об этом заявил первый замглавы социального комитета СФ Рязанский.

«Я полагаю, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет. Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции», — сказал парламентарий.

Он отметил, что «режима самоизоляции для лиц старшего возраста вряд ли удастся избежать, для остальных требования будут мягче».

Рязанский также высказался за ужесточение требований к соблюдению мер безопасности.

«Сегодня еду на работу, рядом в маршрутке только два-три человека в маске. Нужно жестче требовать соблюдения мер безопасности», — уверен он.

По материалам «РИА Новости».