⚡⚡⚡ Решение о переводе школ на дистанционное обучение пока не принималось, сказали в Минпросвещения

Решение о переводе школ на дистанционное обучение в Минпросвещения пока не принималось.

Об этом рассказал замминистра просвещения Виктор Басюк.

«К нам поступают данные [о переводе школ на удаленку], мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе. Таких решений пока нет», — заявил Басюк, отвечая на соответствующий вопрос.​​​​​

Как уточнила пресс-служба Минпросвещения, «информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решений о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности».

«Подчеркнем, что по информации регионов в настоящее время занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер, применяемых регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения. Образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах, и сведений об иных решений не поступало», — добавили в пресс-службе.

По материалам «ТАСС».