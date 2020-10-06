МойСклад и Тинькофф Оплата подключают малый бизнес к Системе быстрых платежей

Облачный сервис для управления торговлей МойСклад и эквайринговый сервис Тинькофф Оплата предоставили розничным продавцам возможность принимать оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) при помощи QR-кодов.
Пользователи сервиса для торговли МойСклад получили новую возможность для приема оплат: теперь их клиенты при совершении покупки могут оплатить ее не только банковской картой или наличными, но и при помощи QR-кода. Касса МойСклад генерирует QR-код через Систему быстрых платежей (СБП), покупатель сканирует его своим смартфоном, и оплата автоматически проходит через мобильное приложение банка клиента*. Весь процесс оплаты занимает несколько секунд.Для владельцев розничных магазинов подключение к Системе быстрых платежей позволит предложить клиентам альтернативный способ оплаты и даст возможность существенно снизить издержки. Важно, что при приеме оплаты через СБП деньги поступают на счет моментально — бизнес сможет быстрее пускать их в оборот и больше зарабатывать.
Аскар Рахимбердиев, CEO сервиса МойСклад:
«Для малого бизнеса крайне важно обеспечить возможность клиенту платить всеми удобными способами. Гибкость подхода обеспечивает вариативность оплаты: наличными, картой или, теперь — через систему СБП. Владелец магазина, пользуясь новой возможностью от Тинькофф, дает покупателям новый способ оплаты и экономит около 1% от безналичной выручки».Сергей Хромов, вице-президент, руководитель управления платежей и переводов Тинькофф:
«Мы работаем для того, чтобы сделать процесс оплаты удобным для всех наших клиентов – как для потребителей, так и для компаний. Тинькофф Оплата не только добавляет новые способы приемы оплаты, такие как СБП, но и расширяет пул интеграций с партнерами. Яркий тому пример – интеграция с сервисом МойСклад. И чем больше торговых точек будут предлагать такую возможность клиентам, тем чаще клиенты будут этим пользоваться».Тинькофф Оплата — сервис для приема платежей онлайн. Он включает в себя готовые решения для подключения разных категорий мерчантов: магазинов, продающих товары и услуги через сайт и мобильное приложение; маркетплейсов; брокеров и управляющих компаний; МФО; ломбардов; сервисов такси; авиакомпаний; продавцов в соцсетях и других представителей малого, среднего и крупного бизнеса.