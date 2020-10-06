Без денег по соглашению сторон: число работников на урезанной ставке превысило официальную безработицу

Во втором квартале 2020 года, когда в России распространилась пандемия коронавируса и были введены жесткие экономические ограничения, около 4,6 млн работников (без учета занятых в малом бизнесе) формально сохранили свои места, однако были переведены в режим частичной занятости.

Это выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Некоторые из работников стали трудиться неполное время, другие находились в простое, третьи – были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Общая численность таких работников превысила официально декларируемое количество безработных.

Работающие безработные

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Из 4,6 млн россиян, формально числившихся занятыми, 2,4 млн работников брали отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 млн человек работали неполное время (1,14 млн человек – по соглашению с работодателем, еще 85 тыс. – по инициативе работодателя), 948 тыс. находились в простое . Это 6,2% от общей численности рабочей силы. В годовом выражении неполная занятость подскочила во втором квартале на 22%, достигнув максимальных значений как минимум с 2013 года, за весь восьмилетний период доступной статистики. При этом, по данным Росстата, во втором квартале 2020 года количество безработных оценивалось в 4,47 млн человек, или 6% рабочей силы.

Таким образом, в разгар пандемии неполная занятость превысила официальную безработицу. Если суммировать численность работников на урезанной ставке и отпускников без зарплаты с явными безработными, во втором коронавирусном квартале не имели работы либо формально сохранили места, но лишились своего привычного заработка в совокупности более 9 млн трудоспособных россиян, или свыше 12% рабочей силы.

Привилегия обеспеченных

Самый высокий уровень неполной занятости во втором квартале наблюдался в Ненецком автономном округе (15,2% от рабочей силы), Чукотском автономном округе (12,6%), Ямало-Ненецком автономном округе (9,3%), Санкт-Петербурге (8,9%), Пермском крае (8,85%), Самарской области (8,8%), Якутии (8,1%), Свердловской области (8%), Москве (7,8%) и Нижегородской области (7,7%). Шесть из этих регионов являются лидерами по уровню зарплат в стране – исключение составляют Нижегородская область, Самарская область, Пермский край и Свердловская область, где зарплаты не дотягивают до среднероссийского уровня. Причем Чукотка и в Ямало-Ненецкий автономный округ занимают первые места как по размеру средних зарплат, так и по темпам их роста.