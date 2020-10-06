Без денег по соглашению сторон: число работников на урезанной ставке превысило официальную безработицу

Во втором квартале 2020 года, когда в России распространилась пандемия коронавируса и были введены жесткие экономические ограничения, около 4,6 млн работников (без учета занятых в малом бизнесе) формально сохранили свои места, однако были переведены в режим частичной занятости.
Это выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Некоторые из работников стали трудиться неполное время, другие находились в простое, третьи – были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Общая численность таких работников превысила официально декларируемое количество безработных.
Работающие безработныеИз 4,6 млн россиян, формально числившихся занятыми, 2,4 млн работников брали отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 млн человек работали неполное время (1,14 млн человек – по соглашению с работодателем, еще 85 тыс. – по инициативе работодателя), 948 тыс. находились в простое . Это 6,2% от общей численности рабочей силы. В годовом выражении неполная занятость подскочила во втором квартале на 22%, достигнув максимальных значений как минимум с 2013 года, за весь восьмилетний период доступной статистики. При этом, по данным Росстата, во втором квартале 2020 года количество безработных оценивалось в 4,47 млн человек, или 6% рабочей силы.
Таким образом, в разгар пандемии неполная занятость превысила официальную безработицу. Если суммировать численность работников на урезанной ставке и отпускников без зарплаты с явными безработными, во втором коронавирусном квартале не имели работы либо формально сохранили места, но лишились своего привычного заработка в совокупности более 9 млн трудоспособных россиян, или свыше 12% рабочей силы.