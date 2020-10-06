Путин предложил подумать о льготах для выполнивших нормы ГТО

Поощрять россиян, сдавших нормы ГТО, льготами при покупке спорттоваров — необычно, но эта инициатива заслуживает обсуждения, считает президент. Обсуждение этого вопроса происходило на заседании Совета по физкультуре и спорту.

На заседании губернатор Приморья Олег Кожемяко, возглавляющий рабочую группу Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», отметил, что сейчас ГТО не пользуется большой популярностью. Он предложил стимулировать интерес к комплексу с помощью специальных льгот, например, скидок в спортивных магазинах для тех, кто выполнит норматив.

«Можно, как Олег Николаевич [Кожемяко] предложил, вводить какие-то льготы при приобретении спортивных товаров и так далее, но это какая-то необычная форма поощрения занятий спортом. Но обо всем этом можно, конечно, подумать», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства считает, что и сам процесс сдачи норматива должен быть увлекательным. «Нужно, чтобы нормы ГТО были интересными, сдача их носила соревновательный характер, — пояснил он. — Сама по себе организация процесса должна быть интересной и захватывающей, особенно для молодых людей». «Я знаю, что если этим заняться как следует, причем на местах, с методической поддержкой центра, это получится», — добавил Путин.