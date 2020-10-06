Предложили освободить от налогов ИП и компании малого бизнеса

В ходе парламентских слушаний по новому бюджету председатель Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за освобождение ИП и малого и среднего бизнеса от налогов.

«Я бы индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес вообще освободила от налогов. Потому что они и себя кормят, свои семьи кормят, и рабочие места создаю», — цитирует ее слова «Российская газета».

В Партии Роста положительно оценили это предложение.

«Учитывая то, что позиция озвучена одним из руководителей страны, надеемся, что это не просто PR-акция, а серьезное предложение, на которое последует соответствующая реакции Минфина, налоговой службы и других заинтересованных органов», — прокомментировал новость заместитель председателя Партии Роста Виктор Звагельский.

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«Партия Роста еще весной заявляла о необходимости освободить малый бизнес от налогов. Людям, у которых несколько месяцев были закрыты предприятия, нужно было платить зарплату сотрудникам, брать кредиты, а спрос во многих секторах все еще не восстановился. Если им не помочь, есть риск того, что предприятия просто закроются.

На примере Казахстана, где предпринимателей освободили от налогов на три года, мы видим, что никакой катастрофы не произошло. Да, бюджет недополучил какие-то деньги, но у людей остались предприятия, а у граждан — рабочие места. Если бы этого не было, банкротств и безработных было бы намного больше», — добавил заместитель председателя Партии Роста Сергей Демин.