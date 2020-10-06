Букмекерам предложили увеличить отчисления на поддержку спорта в два раза

Букмекеры могли бы увеличить целевые отчисления на поддержку спортивных организаций, считает министр финансов РФ Антон Силуанов, Минфин готов подготовить соответствующие предложения, президент РФ инициативу поддержал.

На заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта руководитель рабочей группы по его подготовке, губернатор Приморского края Олег Кожемяко поднял тему отчислений на спорт от лотерейной и букмекерской деятельности, отметив, что целевые отчисления букмекеров спортивным федерациям в 2019 году составили 1,13 миллиарда рублей при выручке в 209,6 миллиарда рублей.

«В докладе Олега Николаевича (Кожемяко, губернатора Приморского края — ред.) говорилось о том, что букмекеры делают целевые отчисления на поддержку спортивных организаций. И, действительно, — 30 миллиардов рублей прибыль за 2019 год, целевые отчисления — 1,2 миллиарда, а налоги уплаченные — 770 миллионов», — сообщил Силуанов, выступая на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

Глава Минфина считает, что можно было бы увеличить отчисления в дв араза. Правда, надо обеспечить контроль за распределением этих денег.

Президент РФ Владимир Путин, присутствовавший на заседании, поддержал предложение и поручил оформить его «соответствующим образом».

По материалам РИА Новости