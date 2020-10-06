Несколько гостиниц оштрафуют на суммы до 300 тыс. руб. За нарушение масочного режима

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VadimBA Пусть каждый пользуется тем, что ему больше по душе. Меня вп... Минцифры предложило обязательную предустановку «российской W...

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Arhimed0 а как же без отчётов манаторинговать?и эта... акселерацию пр... Весь малый бизнес запишут в стартапы

lma В статье темой нытья были налоги (ПФР и ФОМС) с ИП. А здесь ... Сколько страховых заплатит ИП в 2021-2023 годах