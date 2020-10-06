Несколько гостиниц оштрафуют на суммы до 300 тыс. руб. За нарушение масочного режима

За нарушение перчаточно-масочного режима в Москве оштрафуют несколько гостиниц. Суммы штрафов — до 300 тысяч рублей.
Об этом сообщил сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Руслан Каюмов.
«Сегодня специалистами ОАТИ было проведено обследование нескольких гостиниц: „Azimut“, „Абрам Инн“, „Центральный дом туриста“, „Салют“, „Университетская“. В ходе обследования были выявлены нарушения масочного режима — маски и перчатки отсутствовали как у посетителей, так и у сотрудников гостиницы. Также отсутствовали линии дистанцирования и санитайзеры при входе», — сказал Каюмов.
По его словам, гостиницы, в которых выявлены нарушения, будут оштрафованы.
«За допущенные нарушения в отношении указанных гостиниц будут применены штрафные санкции в размере до 300 тыс. руб.», — добавил Каюмов.
По материалам «Интерфакс».