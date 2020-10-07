Цены в онлайн-магазинах могут подняться на 5% из-за повышения комиссий за эквайринг

Онлайн-магазины могут повысить цены на 5% из-за возврата комиссий за эквайринг после отмены ограничения ЦБ в 1%.

Об этом пишет президент ТПП Катырин председателю ЦБ Набиуллиной.

С 15 апреля по 30 сентября действовало ограничение ЦБ на комиссии за эквайринг при осуществлении онлайн-покупок. Ставка комиссии была ограничена 1%. До этого она составляла 1,2 — 2,2%, в зависимости от карты или категории товара.

«Теперь же банки повышают комиссию для интернет-магазинов за оплату товаров картами. Возвращение тарифов к реальным докризисным значениям в 3–4% (зависит от оборотов магазина) негативно скажется на онлайн-бизнесе», — сказано в письме ТПП.

Для населения же это отразится повышением цен до 5%, считает председатель комитета ТПП по развитию электронной коммерции Алексей Фёдоров.

ЦБ напомнил, что он готов продолжить диалог со всеми вовлеченными участниками рынка.

По материалам «Известий».