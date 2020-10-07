Маски должны носить все, даже переболевшие коронавирусом, считает Собянин

Те, кто уже переболел коронавирусом должны носить маску и соблюдать остальные ограничения, введенные указом мэра Москвы от 25 сентября.

Об этом пишет Собянин у себя в блоге.



«С практической точки зрения — как отличить переболевших от не болевших людей? Согласны ли вы с тем, что полицейский на улице, продавец в магазине или начальник на работе сможет потребовать от вас раскрыть свой „ковидный“ статус? И даже если согласны, то, находясь без маски в метро или магазине, вы будете подавать плохой пример другим людям. Наконец, официальное разделение людей „переболевших“ и „не болевших“ неизбежно простимулирует черный рынок поддельных справок и сертификатов. Зачем кормить мошенников?» — пишет градоначальник.



Также он указывает на то, что пока недостаточно изучено, какая продолжительность сохранения иммунитета у переболевших.