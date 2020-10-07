Куда можно пожаловаться на магазин, в котором не соблюдают масочный режим

Столичный мэр в своем блоге разместил информацию, куда можно пожаловаться гражданам на магазины, в которых не соблюдается масочный режим.

Фотографии продавцов без масок можно отправлять в электронную приемную правительства Москвы.

«Обращение будет рассмотрено Департаментом торговли и услуг города Москвы, префектурами административных округов и управами районов, которые осуществляют контроль за соблюдением сотрудниками предприятий режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты» — пишет Собянин.