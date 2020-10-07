Членам семьи заболевшего COVID-19 предоставят карантинный больничный

Столичный градоначальник в своем блоге рассказал, что делать членам семьи заболевшего коронавирусом.

На вопрос: «Что делать тем, у кого заболел член семьи коронавирусом, а у них отрицательные ПЦР и ИФА? Надо ли соблюдать карантин? Можно ли взять больничный в связи с этим?»

Мэр ответил:

«В случае заболевания члена семьи, все лица проживающие с ним в одном жилом помещении, должны пройти ПЦР-тестирование. Для взятия биоматериала на дом приходит сотрудник поликлиники. Все члены семьи получают постановление санитарного врача о самоизоляции на дому в течение 14 дней. Им выдается больничный с кодом „03“, так называемый, карантинный больничный».

Другой вопрос связан с больничными для беременных:

Вопрос: «Какая причина будет вписана в больничный лист для беременных? Поскольку это вынужденный больничный, как он будет оплачиваться?»

Ответ:

«Граждане, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии. С помощью информационной системы сотрудники Правительства Москвы проверят факт наличия соответствующего диагноза или постановки на учет по беременности и обеспечат оформление электронного больничного листа. Номер больничного листа сообщат пациенту звонком или через СМС-сообщение. Беременным в сроке до 30 недель (при одноплодной беременности) выписывается больничный с кодом „03“, так называемый, карантинный больничный».