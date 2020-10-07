Мы дарим вам полгода доступа ко всем бухгалтерским онлайн-курсам

«Клерк» запускает акцию — подписка «Клерк.Премиум» на год и на все курсы Центра обучения «Клерка» за полцены.
Что такое «Клерк.Премиум»?
Подписка дает доступ ко всем материалам Центра обучения «Клерка». А это 15 онлайн-курсов, десятки записей вебинаров по учету, налогам и кадровым вопросам.
Каждый месяц курсов и вебинаров становится больше. И вам не надо доплачивать.
И это всего за 9700 руб. за ГОД.
Один онлайн-курс на другой площадке стоит порядка 10-30 тыс. руб. Вы экономите минимум 100 тыс. руб.
Кроме курсов и вебинаров, подписка на «Клерк.Премиум» отключает все рекламные блоки на «Клерке» и дает вам возможность пользоваться несколькими инструментами для бухгалтера.
Еще раз. Чем удобна наша подписка:
- Все курсы и вебинары в одном месте. Доступ к ним неограничен.
- Подписка постоянно пополняется новыми обучающими материалами.
- Вы получаете сертификаты ЦОК и ИПБР.
- Все авторы — практикующие специалисты. Мы их тщательно отбираем.
- Доплачивать за дополнительного пользователя не нужно.
- Инструменты в помощь — проверка контрагентов и мониторинг данных Росстата.
А если вам много целой подписки?
Тогда выбирайте один из курсов Центра обучения «Клерка». Они тоже сейчас за полцены!