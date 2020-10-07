Выручка малого и среднего бизнеса упала на 14% с 21 по 27 сентября

Выручка малого и среднего бизнеса в России на прошлой неделе упала на 14% по сравнению с предыдущей неделей (21-27 сентября), сообщается в исследовании ИТ-компании «Эвотор».

«Падение выручки на 10-20% наблюдалось в большинстве сегментов торговли и сферы услуг. Сильнее всего просела выручка химчисток — на 32%, кафе и ресторанов — на 20%, магазинов обуви — на 20%, парфюмерии — на 19%, одежды — на 16%. Сокращение выручки может быть связано с изменением покупательского поведения на фоне роста статистики по заболеваемости COVID-19 в России. Покупатели опасаются повторного введения ограничительных мер и падения доходов и сокращают траты», — цитирует сообщение ТАСС.

Среди секторов, на которых негативный тренд пока не отразился, ветеринарные клиники ( 2% к предыдущей неделе), магазины медицинских товаров для профессионального использования ( 9%), книжные магазины ( 10%), магазины игрушек ( 6%), религиозных товаров ( 2%).

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На прошлой неделе выручка упала в большинстве российских регионов. В некоторых регионах влияние эпидемиологического фактора усилило и окончание активного туристического сезона. Так, в Краснодарском крае выручка МСП сократилась за неделю на 27%, в Северной Осетии — на 25%, в Калининградской области — на 24%.

В Москве оборот малого и среднего бизнеса на неделе с 28 сентября по 4 октября упал на 16% по сравнению с предыдущей неделей, в Новгородской области — на 20%, в Пермском крае — на 19%, в Татарстане — на 18%.

Для анализа использовались данные 650 тысяч онлайн-касс «Эвотор» в торговых точках малого и среднего бизнеса по всей России. Оборот по онлайн-кассам за неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года сравнивался с данными за неделю с 21 по 27 сентября.