Ситибанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба банка.

Клиенты теперь смогут осуществлять денежные переводы по номеру телефона на счета в других банках-участников системы. При этом денежные средства поступают мгновенно, а переводы работают круглосуточно.

Переводы в СБП доступны всем клиентам Ситибанка в мобильном приложении. Для того чтобы активировать услугу, необходимо скачать обновленную версию приложения.

За перевод до 100 тыс. руб. комиссия взиматься не будет. Количество транзакций в месяц без взимания комиссии зависит от тарифного плана клиента. При сумме платежа от 100 тыс. руб. взимается комиссия в размере 0,5% от суммы платежа, но не более 1500 руб.

Для того чтобы отправить средства с помощью СБП, клиенту необходимо войти в приложение Citi Mobile, выбрать “Платежи по номеру телефона”, ввести или выбрать номер телефона, выбрать банк, ввести сумму и подтвердить перевод. Дополнительно регистрироваться в системе быстрых платежей не нужно, идентификатором клиента служит номер его мобильного телефона. Отключиться от данного сервиса можно через мобильное приложение.

С помощью данного механизма также можно осуществлять переводы клиентам Ситибанка. Для этого при проведении платежа в списке банков-получателей необходимо выбрать Ситибанк.