Расходы столичного бюджета на поддержку граждан, бизнеса и здравоохранения превысили 213 млрд руб.

Столичный мэр рассказал в своем блоге о том, какие меры были приняты по поддержке бизнеса и граждан в связи с пандемией коронавируса.
На вопрос, «Можно ли подсчитать, какая сумма была потрачена московским бюджетом с начала года на борьбу с коронавирусом?», Собянин пишет:
«В общем, включая медицинские мероприятия, поддержку бизнеса и прочее. Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей.Фактические расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей. В разных формах поддержку получили свыше 8 млн москвичей.
Наиболее важными программами помощи гражданам стали:
- прямые выплаты москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции — около 1,9 млн горожан;
- повышение ежемесячных денежных выплат на детей от 3 до 7 лет — почти 110 тысяч детей;
- выплата региональной надбавки к пособию по безработице — более 98 тысяч москвичей;
- выдача продуктовых наборов учащимся школ — свыше 1 млн;
- доставка лекарств, продуктов и другая адресная социальная помощь гражданам, соблюдающим режим самоизоляции;
- освобождение собственников жилья от взносов на капремонт во II квартале 2020 г. — 3,5 млн собственников жилья.
- выплата дополнительных надбавок медицинским работникам;
- приобретение медоборудования, перепрофилирование городских больниц, расходные материалы, диагностические средства и лекарственные препараты;
- строительство и оснащение новой инфекционной больницы в Вороновском;
- выплата грантов федеральным и частным медицинским организациям на перепрофилирование коечного фонда.
Основными мерами поддержки стали:
- освобождение и отсрочка оплаты аренды городской недвижимости;
- субсидии и гранты малому и среднему бизнесу;
- отсрочка платежей по налогам;
- гранты собственникам коммерческой недвижимости;
- гранты организациям в целях борьбы с коронавирусом (гостиницы, такси и др.);
- льготное кредитование».