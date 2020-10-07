Расходы столичного бюджета на поддержку граждан, бизнеса и здравоохранения превысили 213 млрд руб.

Столичный мэр рассказал в своем блоге о том, какие меры были приняты по поддержке бизнеса и граждан в связи с пандемией коронавируса.

На вопрос, «Можно ли подсчитать, какая сумма была потрачена московским бюджетом с начала года на борьбу с коронавирусом?», Собянин пишет:

«В общем, включая медицинские мероприятия, поддержку бизнеса и прочее. Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей.

Фактические расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей. В разных формах поддержку получили свыше 8 млн москвичей.

Наиболее важными программами помощи гражданам стали:

прямые выплаты москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции — около 1,9 млн горожан;

повышение ежемесячных денежных выплат на детей от 3 до 7 лет — почти 110 тысяч детей;

выплата региональной надбавки к пособию по безработице — более 98 тысяч москвичей;

выдача продуктовых наборов учащимся школ — свыше 1 млн;

доставка лекарств, продуктов и другая адресная социальная помощь гражданам, соблюдающим режим самоизоляции;

освобождение собственников жилья от взносов на капремонт во II квартале 2020 г. — 3,5 млн собственников жилья.

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выплата дополнительных надбавок медицинским работникам;

приобретение медоборудования, перепрофилирование городских больниц, расходные материалы, диагностические средства и лекарственные препараты;

строительство и оснащение новой инфекционной больницы в Вороновском;

выплата грантов федеральным и частным медицинским организациям на перепрофилирование коечного фонда.

Антикризисную поддержку получили порядка 43 тыс. городских организаций 13 отраслей, в которых работают в общей сложности 770 тыс. человек.

Основными мерами поддержки стали: