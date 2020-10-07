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Расходы столичного бюджета на поддержку граждан, бизнеса и здравоохранения превысили 213 млрд руб.

Столичный мэр рассказал в своем блоге о том, какие меры были приняты по поддержке бизнеса и граждан в связи с пандемией коронавируса.

На вопрос, «Можно ли подсчитать, какая сумма была потрачена московским бюджетом с начала года на борьбу с коронавирусом?», Собянин пишет:

«В общем, включая медицинские мероприятия, поддержку бизнеса и прочее. Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей.

Фактические расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей. В разных формах поддержку получили свыше 8 млн москвичей.

Наиболее важными программами помощи гражданам стали:

  • прямые выплаты москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции — около 1,9 млн горожан;
  • повышение ежемесячных денежных выплат на детей от 3 до 7 лет — почти 110 тысяч детей;
  • выплата региональной надбавки к пособию по безработице — более 98 тысяч москвичей;
  • выдача продуктовых наборов учащимся школ — свыше 1 млн;
  • доставка лекарств, продуктов и другая адресная социальная помощь гражданам, соблюдающим режим самоизоляции;
  • освобождение собственников жилья от взносов на капремонт во II квартале 2020 г. — 3,5 млн собственников жилья.
Крупнейшими медицинскими программами являются:

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  • выплата дополнительных надбавок медицинским работникам;
  • приобретение медоборудования, перепрофилирование городских больниц, расходные материалы, диагностические средства и лекарственные препараты;
  • строительство и оснащение новой инфекционной больницы в Вороновском;
  • выплата грантов федеральным и частным медицинским организациям на перепрофилирование коечного фонда.
Антикризисную поддержку получили порядка 43 тыс. городских организаций 13 отраслей, в которых работают в общей сложности 770 тыс. человек.

Основными мерами поддержки стали:

  • освобождение и отсрочка оплаты аренды городской недвижимости;
  • субсидии и гранты малому и среднему бизнесу;
  • отсрочка платежей по налогам;
  • гранты собственникам коммерческой недвижимости;
  • гранты организациям в целях борьбы с коронавирусом (гостиницы, такси и др.);
  • льготное кредитование».
По материалам блога Собянина.

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