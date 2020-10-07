В Кремле не видят необходимости новых мер поддержки бизнеса из-за коронавируса

В Кремле не видят необходимости в новых мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса, так как в настоящее время экономика работает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в среду.

«Сейчас ситуация иная. Меры поддержки были связаны с остановкой фактически экономики. В настоящий момент экономика функционирует, все отрасли работают, поэтому ситуация иная, но, конечно же, она очень тщательно мониторится», — цитирует Пескова ТАСС.

При этом сокращать поддержку малого и среднего бизнеса в РФ не следует, уверен Песков.

Комментируя в среду в беседе с журналистами мнение Всемирного банка о необходимости оказывать малому и среднему бизнесу лишь точечную поддержку, представитель Кремля напомнил, что «малый и средний бизнес получил достаточно серьезную поддержку во время этого кризиса».

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«Говорить о том, что в целом правительство занималось какой-то вертолетной, как это говорят, поддержкой или раздавало „вертолетные деньги“, не приходится. Поддержка в целом была точечной», — указал Песков.

При этом, по его словам, «сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, наверное, было бы неверно». «Определенно малый и средний бизнес очень пострадал в условиях пандемии и в условиях кризиса, который был спровоцирован этой глобальной пандемией. Одновременно с этим малый и средний бизнес является одной из основных составляющих экономики страны, его доля постоянно растет в экономике и в ВВП», — пояснил Песков.