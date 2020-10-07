Будут пересмотрены условия соглашения об избежании двойного налогообложения с Люксембургом

Правительство Распоряжением № 2570-р от 06.10.2020 утвердило проект протокола о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения с Люксембургом.

Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15 %.

Протоколом, который утвердил Михаил Мишустин, определён перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим, устанавливающий ставку налога у источника в размере 5 %.

Они будут действовать в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15 % акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15 % капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

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Кроме того, исключения распространяются на процентные доходы таких компаний, выплачиваемые по банковским кредитам, по обращающимся еврооблигационным займам, а также по долговым обязательствам перед правительствами, центральными банками, пенсионными фондами и страховыми компаниями стран —участников соглашения.

Исключения обусловлены отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов.

Минфину поручено провести переговоры с Люксембургской стороной и обеспечить подписание протокола о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения.

Напомним, ранее Россия подписала такой документ с Кипром и Мальтой.