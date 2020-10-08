ЦБ не видит рисков возникновения «ипотечного пузыря»

ЦБ не считает, что на российском ипотечном рынке есть какие-либо риски появления «ипотечного пузыря».

Об этом говорится в аналитической записке регулятора «Жилищное строительство».

«Риск возникновения пузырей̆ на отдельных региональных рынках ипотечного кредитования из-за реализации программ льготной̆ ипотеки в настоящее время отсутствует. Заметная часть ипотечных жилищных кредитов по-прежнему выдается на стандартных условиях. Столичные регионы остаются лидерами по получению льготной̆ ипотеки», — говорится в исследовании.

В ЦБ отметили, что несмотря на то, что условия льготной̆ ипотеки являются максимально выгодными, сохраняется влияние таких факторов, как динамика доходов населения и демографические особенности.

В конце июля замглавы Минфина Алексей Моисеев отмечал, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию «пузыря» на рынке жилищного кредитования.

«В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть пузырь на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с ДОМ.РФ, не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита», — сказал Моисеев.

По материалам «Интерфакс».