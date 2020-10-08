«Яндекс.Такси» и Uber передают данные московским властям. На это уже пожаловались голландским властям

«Яндекс.Такси» и Uber нарушают регламент о защите персональных данных. Сервис заказа автомобилей Wheely пожаловался голландскому регулятору на это.

По мнению Wheely, его конкуренты неправомерно делятся информацией о клиентах со столичным Дептрансом, пишет Forbes.

MLU — совместное предприятие «Яндекса» и Uber, зарегистрированное в Нидерландах, которое образовалось после слияния сервисов в феврале 2018 года. После сделки MLU управляет сервисами «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», а также службой заказа такси Uber в России.

По мнению Wheely, сотрудничество конкурентов с московскими властями противоречит регламенту Евросоюза о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который действует с мая 2018 года. За нарушение GDPR компания может получить штраф до €20 млн или 4% глобальной выручки нарушителя за предыдущий год. Максимальный штраф непосредственно от DDPA ниже — €1 млн, утверждает Forbes со ссылкой на исследование консультантов Dentons.

В «Яндекс.Такси» отказались комментировать претензии Wheely, в Дептрансе не смогли оперативно ответить на запрос Forbes. Ранее в «Яндекс.Такси» указывали, что передают в ЕРНИС лишь идентификатор водителя в системе, номер автомобиля, статус (свободен или на заказе) и периодически координаты местоположения машины. «Вся эта информация передается только по зашифрованным каналам и не содержит персональных данных пассажиров», — сообщали в компании.