В Москве проводят рейды по театрам в поисках нарушителей самоизоляции

Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с сотрудниками столичной полиции провели рейды в двух театрах города — Театре сатиры и в «Ленкоме».

В ходе рейда проводились профилактические беседы с пожилыми посетителями театров, не соблюдающими домашний режим самоизоляции

«Был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра № 92 о режиме самоизоляции. В ходе рейда был выявлен ряд лиц, с ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома», — заявил главный инспектор ОАТИ агентству «Москва».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что численность лиц старше 65, заболевших коронавирусом в Москве, увеличилась вдвое.