Оплата за школьные обеды «Ладошками» детей: незаконный сбор биометрии?

С 2015 года Сбербанк активно собирает биометрию у детей через проект «Ладошки», с помощью которого дети платят за обеды в школах.

Об этом пишет издание The Bell, разбиравшееся в юридической стороне вопроса, и заодно опросившее недовольных родителей.

Родители кладут деньги на баланс ребенка, ребенок прикладывает в столовой ладонь к сканеру, и оплачивает обед.

Так как это биометрические данные, родители ребенка должны подписать соответствующее согласие.

«К осени 2020 года „Ладошки“ установили больше 600 школ по всей стране, а значит, потенциальный охват системы — сотни тысяч школьников» — пишет издание.

А родителям порой не оставляют выбора, вынуждая подписывать согласие на обработку данных. Пугают тем, что ребенок не сможет пообедать, а за наличные в столовой можно купить только булку.

«Нам сказали, что в нашей школе обеды и буфет оплачивают теперь только так и всем родителям нужно подписать согласие [на сбор и обработку персональных биометрических данных]», — рассказал изданию родитель ребенка из подмосковной школы, где внедрены «Ладошки».

Другой родитель рассказал о ситуации, когда за наличные школьник может купить что-то только в школьном буфете, который из-за пандемии закрыт. Что вновь лишает выбора.

Такая ситуация далеко не везде, в некоторых школах осталась возможность заплатить за обед наличными.

Отдельного упоминания заслуживает способ пополнения баланса «Ладошек»:

«Чтобы пополнять кошелек, родителям, скорее всего, придется завести счет в Сбербанке: в числе способов пополнения счета для обедов указаны „Сбербанк Онлайн“ и банкоматы банка. В теории привязать кошелек можно и к счетам в других банках. Но представитель оператора системы объяснял на форуме banki.ru, что автоматическое зачисление денег возможно только через банки, присоединившиеся к системе „Ладошки“. Такой банк пока один — Сбербанк» — пишет издание.

А вот что по этому поводу говорят представители ведомств:

Минкомсвязи считает, что собирать и использовать персональные данные детей можно только для госнужд и в целях госбезопасности. «Ладошки» — проект частный, юридических обоснований для использования биометрии даже при наличии согласия родителей — нет.

Роскомнадзор подтвердил, что на использование биометрии должно быть согласие от самого субъекта данных. Законность работы «Ладошек» там комментировать не стали.

Сбербанк считает, что все законно — поскольку согласие идет от родителей (или иных законных представителей).

Юристы же говорят о том, что насильно добывать согласие нельзя, но если школа формально дает варианты по оплате — закон на ее стороне.

Кстати, при отказе родителя от использования биометрии ребенка, идентификацию привяжут к карте ученика. И при этом, сами представители «Ладошек» признают, что эти карты дети постоянно теряют.