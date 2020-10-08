Директор компании должен идти на удаленку — он не критически важен

Столичная мэрия определила критерий, по которому отбираются критически важные работники, которых можно оставить в офисах.

На вопрос: «Какие критерии для определения „критически важных“ сотрудников для деятельности организации?».

Мэрия отвечает:

«Это сотрудники, отсутствие которых на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу, либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств».

То есть, директор компании прямо обязан отправиться на удаленку — его отсутствие угрозу жизни и здоровью никому не создает, да и для непрерывного производства он не обязателен.

По материалам канала Оперштаба.