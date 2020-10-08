Преобразование юрлица не лишает его права на «коронавирусные» субсидии

ФНС в письме № БС-4-11/14680@ от 10.09.2020 г. дала разъяснения по вопросу получения субсидий предприятием, находящимся в процессе преобразования (изменения организационно-правовой формы).

При преобразовании юрлица одной организационно-правовой формы в юрлицо другой формы права и обязанности реорганизованной организации в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

При этом при преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности. Сведения о том, что юрлицо находится в процессе ликвидации, а также сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве, о проводимых в отношении него процедурах, применяемых в деле о банкротстве, содержатся в ЕГРЮЛ. Там же отражаются сведения о принятии решения о предстоящем исключении юрлица из реестра, а также информация о том, что юрлицо находится в процессе реорганизации (в том числе, в форме преобразования).

Налоговики отмечают, что преобразование не предусмотрено в постановлении № 576 в качестве условия, исключающего возможность предоставления субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.