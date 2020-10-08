Штрафы за отказ от прививок исключили из проекта нового КоАП

Штрафы за отказ от вакцинации исключены из текущей редакции нового КоАП, заявил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Предыдущая версия проекта кодекса устанавливала для граждан из группы риска штраф до семи тысяч рублей за отказ от предписанных медосмотров и прививок.

Как ранее пояснял Роспотребнадзор, предполагалось, что штрафы коснутся только профессиональных групп риска.

«Нет этого. Убрали», — сказал агентству РИА Новости Вяткин.

Первое публичное обсуждение нового проекта КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля. Ранее предполагалось, что новый кодекс вступит в силу 1 января следующего года. Однако сроки подготовки новой редакции сдвинуты из-за большого количества поступивших замечаний и предложений.