Существенного повышения штрафов в новом КоАП нет, сказали в Госдуме

В новом проекте КоАП штрафы существенно повышать не будут. В том числе и за нарушение ПДД. Еще исключены штрафы в размере 100-300 рублей.

Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

«Десятки новых составов, десятки новых статей, по которым увеличены штрафы, они уже приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации. И вот для того, чтобы этот вал постоянных изменений остановить, мы и хотим принять новую редакцию КоАП. Грубо говоря, начать с нового листа, и хотя бы на какое-то время прекратить процесс внесения в КоАП новых составов административных правонарушений... Тем не менее, мы в проекте сейчас как раз оставили (штрафы) в том виде, в котором они есть в действующем кодексе», — сказал Вяткин.

«Единственное, что мы там 100-300 рублей убрали штрафы. Они уже не отвечают никаким разумным критериям мер ответственности», — добавил парламентарий.

Отдельно парламентарий сказал про «обнуление» штрафов за нарушение ПДД:

«Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным», — пояснил он

По материалам «РИА Новости».