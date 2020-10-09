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Карантин против бизнеса. Итоги «первой волны»

Как чувствует себя бизнес в уязвимых отраслях после 192 дней со введения первых запретительных мер на фоне возможного усиления ограничений из-за роста числа заболевших.

Эксперты банка для предпринимателей и предприятий Точка расказывают, как пандемия сказалась на бизнесе и что может ждать его во «вторую волну». В исследовании использовалась собственная база данных Точки, куда входят 300 000 компаний по всей России.

Доходы в сфере туризма упали вдвое

В августе 2020 доходы туроператоров и экскурсоводов — сезонного микробизнеса — упали на 62% по сравнению с уровнем августа 2018 года. Из-за закрытия границ туроператоры больше не могут продавать туры за границу, а сокращение потока иностранцев — основных потребителей экскурсий — оставило без работы экскурсоводов. А вот общепит, сельское хозяйство и гостиницы, наоборот, показали рост — на 26, 23 и 8 процентов, соответственно. Рост в доходах гостиниц связан с притоком туристов в южные регионы России из-за закрытых границ зарубежных туристических стран. Рост в сфере общественного питания вызван открытием сезонных ресторанов и уличных кафе, что также положительно сказалось на сельском хозяйстве, как на поставщике продукции.

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В случае повторного введения карантинных мер мы прогнозируем выраженное падение доходов. Возможно, отрицательный эффект даже превзойдёт первую волну: особенно это касается туризма, так как эта отрасль в пандемию и так сжалась очень очень сильно. Пик по выручке у индустрии туризма приходится на конец года. Если перемещения внутри страны будут ограничены, люди начнут отменять ранние бронирования, что вызовет сильный провал в туристической сфере.

Ресторанный бизнес скорее жив, чем мертв

Карантин снизил обороты общепита. На фоне закрытия ресторанов в апреле оборот в этой сфере упал на 38% от уровня февраля. В летние месяцы мы наблюдали активное восстановление отрасли с «запозданием» на пару месяцев от обычного сезонного темпа: прирост в августе относительно февраля 2020 примерно соответствует темпу роста оборотов ресторанного бизнеса в июне прошлого года. За время карантина ресторанам пришлось адаптироваться к новым условиям — многие запустили доставку на дом, однако даже снятие ограничений на работу не позволило отрасли полностью оправиться от удара. Новый карантин многие заведения могут не пережить.
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Предприниматели юга России: падали, но поднимались

В 2017-2019 году сезонная динамика выручки регионов юга России достигала максимума в августе и декабре: это пик летних отпусков и горнолыжного сезона. Но и в другое время года курортные регионы привлекают туристов, расходы которых составляют существенную долю выручки. Вот что происходило на юге России в период введения и снятия карантинных мер:

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Закрытие курортов в апреле 2020 привело к резкому падению выручки (на 32% от уровня марта и на 33% от среднего уровня в апреле 2017-2019 годов). А вот закрытые границы зарубежных стран, наоборот, спровоцировали прирост выручки в июне, июле и августе — на 7, 19 и 5,65 процентов относительно среднего за 2017-2019 года в эти месяцы.

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Новое ужесточение карантинных мер приведет к падению выручки регионов. Если режим изоляции продлится до декабря — пика высокого сезона, предпринимателей юга России будет ждать более жесткая версия апреля: мы прогнозируем падение выручки уже более чем на 30%. Вслед за выручкой упадёт количество регистраций новых бизнесов, увеличится количество ликвидаций и слияний. Микробизнес на юге России скорее выживет, но с большими потерями, за которыми последует долгий период восстановления.

Важно понимать, что реальное развитие ситуации будет зависеть от государственных мер поддержки и строгости карантина.

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