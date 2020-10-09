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Данные об удаленщиках не будут использовать для их отслеживания?

Власти Москвы объяснили, что собираемые персональные данные об удаленщиках не будут использоваться для отслеживания их перемещений.

Об этом рассказал замруководителя департамента информационных технологий столицы Дмитрий Иванов:

«Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника. Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу», — пояснил он в ходе встречи с представителями бизнеса.

Он подчеркнул, что основной задачей принимаемой властями города меры является снижение числа социальных контактов граждан с целью борьбы с распространением коронавируса.

По материалам «ТАСС».

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