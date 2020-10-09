Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий?

«Единая Россия» направила в правительство предложение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

«Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента», — сообщил корреспондентам ТАСС первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

Он уточнил, что предложения фракции предусматривают два варианта действий: единовременная индексация пенсий всех работающих пенсионеров и поэтапная.

Во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы поддержал лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который поднял тему справедливой индексации пенсий. Как сообщил ТАСС Миронов по итогам встречи, глава государства дал поручение кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.