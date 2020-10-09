После отмены самоизоляции в России стало больше счастливых людей

Уровень счастья россиян вырос на рекордные 11 п.п. после падения годом ранее и достиг 58 %. Об этом свидетельствуют данные исследования Ipsos.

Рост уровня счастья в России в короткий срок после завершения периода самоизоляции можно объяснить снятием ограничений на такие важные общечеловеческие вещи как встречи и личное общение, свободное передвижение, отмечают эксперты.

Из 29 источников счастья респонденты в России выделили несколько, которые приносят им сейчас наибольшее удовольствие.

Дети (59 %)

Мои отношения с партнёром / супругой(-ом) (56 %)

Подходящий спутник жизни (56 %)

Ощущение, что моя жизни наполнена смыслом (49 %)

Условия жизни (45 %)

Личная финансовая ситуация (45 %)

Здоровье и личное физическое благополучие (44 %)

Добавим, самыми счастливыми странами, где боле 75 % опрошенных считают себя очень или скорее счастливыми, являются: Китай, Нидерланды, Саудовская Аравия, Канада, Франция, Австралия, Великобритания и Швеция.