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После отмены самоизоляции в России стало больше счастливых людей

Уровень счастья россиян вырос на рекордные 11 п.п. после падения годом ранее и достиг 58 %. Об этом свидетельствуют данные исследования Ipsos.

Рост уровня счастья в России в короткий срок после завершения периода самоизоляции можно объяснить снятием ограничений на такие важные общечеловеческие вещи как встречи и личное общение, свободное передвижение, отмечают эксперты.

Из 29 источников счастья респонденты в России выделили несколько, которые приносят им сейчас наибольшее удовольствие.

  • Дети (59 %)
  • Мои отношения с партнёром / супругой(-ом) (56 %)
  • Подходящий спутник жизни (56 %)
  • Ощущение, что моя жизни наполнена смыслом (49 %)
  • Условия жизни (45 %)
  • Личная финансовая ситуация (45 %)
  • Здоровье и личное физическое благополучие (44 %)

Добавим, самыми счастливыми странами, где боле 75 % опрошенных считают себя очень или скорее счастливыми, являются: Китай, Нидерланды, Саудовская Аравия, Канада, Франция, Австралия, Великобритания и Швеция.

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