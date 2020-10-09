Заявление о выдаче справок о расчетах по налогам надо подавать по новой форме

ФНС утвердила новую форму заявления о представлении справок о состоянии расчетов по налогам, сборам и страховым взносам. Приказ от 03.09.2020 № ЕД-7-19/631@ начнет действовать с 19 октября 2020 г.

Налоговые органы обязаны представлять налогоплательщикам по запросам справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам и справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов. Такой запрос и надо направлять по утвержденной форме

Новая форма предназначена для физических и юридических лиц. Заявление можно подать в налоговые органы лично, через МФЦ или отправить по почте.