Власти могут принимать дополнительные решения из-за роста числа заболевших, сказал Песков

Пресс-секретарь Кремля заявил, что при увеличении числа инфицированных коронавирусом возможны новые действия от властей. Правда, не уточнил, какие именно.
«Если ситуация и дальше будет усложняться таким образом, количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но какие именно — сейчас я вам не могу сказать», — заявил Песков.
Возможны меры по контролю перемещений между регионами.
«Определенные меры контроля въезжающих в регион вполне допустимы», — сказал он.
При этом Песков подчеркнул, что речь не идет о перекрытии границ регионов.
«Как не было, так и нет таких мер, конечно», — отметил представитель Кремля.
По материалам «ТАСС».