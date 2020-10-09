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Власти могут принимать дополнительные решения из-за роста числа заболевших, сказал Песков

Пресс-секретарь Кремля заявил, что при увеличении числа инфицированных коронавирусом возможны новые действия от властей. Правда, не уточнил, какие именно.

«Если ситуация и дальше будет усложняться таким образом, количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но какие именно — сейчас я вам не могу сказать», — заявил Песков.

Возможны меры по контролю перемещений между регионами.

«Определенные меры контроля въезжающих в регион вполне допустимы», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что речь не идет о перекрытии границ регионов.

«Как не было, так и нет таких мер, конечно», — отметил представитель Кремля.

По материалам «ТАСС».

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