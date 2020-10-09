Столичные бары, ночные клубы и караоке могут закрыть

В Москве могут из-за распространения коронавируса закрыть бары, ночные клубы и караоке.
Об этом пишут «РБК» со ссылкой на источник в мэрии.
«О закрытии ресторанов, то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, речи пока не идет. Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей», — пояснил изданию источник в мэрии.
По его словам, необходимость введения таких мер власти Москвы объясняют «высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом».
«Нужно хотя бы как-то сократить количество людей в городе, иначе мы можем прийти к таким же жестким ограничениям, какие были весной», — отметил собеседник издания.