80% заемщиков смогут платить по кредитам после окончания каникул, считают в ЦБ

В ЦБ считают, что нормально исполнить обязательства по кредитам после окончания кредитных каникул смогут не менее 80% заемщиков.

Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута.

«Мы опросили банки, по их предварительным оценкам, в график платежей после окончания каникул смогут вернуться не меньше 80% заемщиков. То есть многие люди избежали просрочки и испорченной кредитной истории и штрафов, которые без каникул могли бы возникнуть уже в апреле-мае. Если этот прогноз подтвердится, то мы будем считать, что кредитные каникулы оказались весьма эффективной, пусть и экстраординарной, антикризисной мерой», — сказал Мамута.

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Также он рассказал, сколько заявок на кредитные каникулы было банками аннулировано.

«На 7 октября системно-значимые банки аннулировали более 29 тысяч кредитных каникул на общую сумму около 10 млрд руб. При этом значительная доля таких клиентов либо была переведены на собственные программы реструктуризации кредитов, либо вернулась на первоначальный график обслуживания долга. Это позволило гражданам избежать начисления пени, штрафов, других проблем — именно потому мы и рекомендовали банкам такой выход из этой ситуации».

Среди подавших заявку оказались и те, до кого банки не сумели потом дозвониться:

«Так называемые „молчуны“ — те, кто не отвечает ни на звонки, ни на СМС, ни на письма (около 10% от тех, кому банки аннулировали каникулы)».

А вот почему люди выбирали не кредитные каникулы, а отдельные банковские программы: