Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Закон о биометрии примут до конца 2020 года. В кафе и магазинах можно будет платить лицом и голосом

Закон, расширяющий возможности применения биометрии, планируют принять до конца 2020 года. Это позволит банкам вводить в промышленную эксплуатацию оплату по лицу и голосу в магазинах и кафе

«Поправки в закон, которые увеличивают число сфер применения биометрии и уточняют требования к безопасности данных, с высокой степенью вероятности будут приняты до конца 2020 года», — рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В первом чтении законопроект одобрили в июле 2019 года, а затем его рассмотрение было заморожено. Сейчас слепки лица и голоса из государственной единой биометрической системы можно применять только для удаленного открытия вкладов.

📌 Реклама

Расширить функционал действия биометрии можно будет сразу после принятия закона. По другим же позициям, например — в части уточнения правил хранения и обработки данных, кредитным организациям и Ростелекому (выступает оператором ЕБС) будет дано время на приведение систем в соответствие, пояснил глава комитета по финрынку. Депутат уточнил, что, в частности, в новой версии закона пропишут требования к любой собираемой биометрии, в том числе — во внутренние базы банков.

В Ростелекоме рассчитывают на принятие законопроекта до конца 2020 года, сообщили «Известиям» в компании. Тогда банки смогут полномасштабно внедрять биометрический эквайринг. Промышленный запуск оплаты по лицу через ЕБС готовится в гипермаркетах «Лента» (эквайером выступает ВТБ), а также в сети кофеен Coffee Bean, заявили в Ростелекоме.
ПрофНДС
Оптимизация налогов
Надёжно как швейцарские часы. Нас читают более 100т подписчиков в Телеграме.
Узнать больше
Реклама на Клерке

Биометрическая оплата позволяет сократить время цикла обслуживания клиента с в среднем с 20 до 5 секунд. Для удаленной идентификации точность распознавания составляет 99,99%. В системе работает алгоритм Liveness Detection, который позволяет отличить живого человека от фотографии и при необходимости запрашивать пароль, поясняют представители Ростелекома.

Для того чтобы провести оплату по лицу, клиенту нужно сдать данные в ЕБС. По последней информации, в единой системе хранится около 150 тыс. слепков. При этом банки отдельно собирают образцы лица и голоса в собственные базы. Например, по заявлению главы Сбера Германа Грефа в системе крупнейшего банка хранятся «миллионы» слепков. С их помощью Сбербанк пилотирует оплату заказа в одном из кафе Prime. Биометрические покупки в России также тестируются через сторонние приложения, где «связываются» слепок лица и платежные данные банковской карты: например, в отдельных магазинах «Магнит», ресторанах быстрого питания KFC и столовой в Иннополисе.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама