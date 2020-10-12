Закон о биометрии примут до конца 2020 года. В кафе и магазинах можно будет платить лицом и голосом

Закон, расширяющий возможности применения биометрии, планируют принять до конца 2020 года. Это позволит банкам вводить в промышленную эксплуатацию оплату по лицу и голосу в магазинах и кафе

«Поправки в закон, которые увеличивают число сфер применения биометрии и уточняют требования к безопасности данных, с высокой степенью вероятности будут приняты до конца 2020 года», — рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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В первом чтении законопроект одобрили в июле 2019 года, а затем его рассмотрение было заморожено. Сейчас слепки лица и голоса из государственной единой биометрической системы можно применять только для удаленного открытия вкладов.

Расширить функционал действия биометрии можно будет сразу после принятия закона. По другим же позициям, например — в части уточнения правил хранения и обработки данных, кредитным организациям и Ростелекому (выступает оператором ЕБС) будет дано время на приведение систем в соответствие, пояснил глава комитета по финрынку. Депутат уточнил, что, в частности, в новой версии закона пропишут требования к любой собираемой биометрии, в том числе — во внутренние базы банков.

В Ростелекоме рассчитывают на принятие законопроекта до конца 2020 года, сообщили «Известиям» в компании. Тогда банки смогут полномасштабно внедрять биометрический эквайринг. Промышленный запуск оплаты по лицу через ЕБС готовится в гипермаркетах «Лента» (эквайером выступает ВТБ), а также в сети кофеен Coffee Bean, заявили в Ростелекоме.