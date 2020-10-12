МХТ им. Чехова штрафовать за нарушения не будут. А кого будут?

В МХТ им. Чехова Роспотребнадзор нашел нарушения по профилактике ковида. Но пока решили, что нарушения незначительные, штрафовать не будут.

Сообщает оперштаб Москвы:

«Роспотребнадзор проверил МХТ им. Чехова на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Грубых нарушений не выявлено. Специалисты Роспотребнадзора провели с администрацией театра профилактическую беседу о необходимости соблюдения мер по противодействию коронавирусу. Меры административного воздействия в отношении театра приниматься не будут».

При этом, из того же канала оперштаба:

«Магазин "Л`Этуаль" на западе Москвы могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушения мер профилактики COVID-19».

Ну ладно, магазин косметики же, как там в маске-то? Духи не выбрать, маска, с косметикой наверное тоже трудности будут, перчатки.

«Московскому Детскому музыкальному театру имени Н.И.Сац грозит штраф до 300 тысяч рублей за нарушения масочно-перчаточного режима».

На музыкальных инструментах очень удобно, наверное, исполнять, будучи в маске и перчатках.

«Дворцу спорта „Мегаспорт“ грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение мер профилактики COVID-19 Роспотребнадзор выявил нарушения социальной дистанции и требований дезинфекции против COVID-19 во дворце спорта „Мегаспорт“. Юрлицо может быть привлечено к административной ответственности по части 1 и 2 статьи 6.3 КоАП РФ в виде штрафа до 500 тысяч рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток».

Да, спортом в маске тоже заниматься «очень удобно», а главное — «полезно».

Даже цирк не пощадили:

«Московский цирк Никулина на Цветном бульваре могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19 Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в Московском цирке Никулина на Цветном, учреждению грозит штраф до 500 тысяч рублей. В цирке частично нарушено соблюдение социального дистанцирования, отсутствуют санитайзеры в служебных помещениях. За выявленные нарушения предусмотрена отвественность по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ до 500 тысяч рублей».

Также под раздачу попал бизнес-центр и торговый комплекс:

«Бизнес-центр и торговый комплекс в центре Москвы оштрафуют за нарушения мер профилактики COVID-19 Бизнес-центру „Виктория Плаза“ и торгово-досуговому комплексу „Тройка“ грозят штрафы до 300 тысяч рублей за нарушения мер профилактики коронавируса. В бизнес-центре не соблюдались требования социального дистанцирования, отсутствовала разметка, нарушался перчаточно-масочный режим. В ТК „Тройка“ выявлены нарушения среди посетителей: граждане находятся без средств индивидуальной защиты. Также были нарушены правила разметки. Ответственность за данные нарушения предусмотрены статьей 20.6.1 КоАП РФ — штраф до 300 тысяч рублей».

Наверное, в МХАТе более ответственно подошли к вопросу. Но все равно, по мнению проверяющих, недостаточно.