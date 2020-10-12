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Минфин предлагает продлить льготную ипотеку по ставке 6,5% до конца 2021 года

Программу льготной ипотеки по ставке 6,5% на покупку жилья в новостройках предлагают продлить до 31 декабря 2021 года.

С инициативой выступает Минфин.

«Проект постановления <...> подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан Российской Федерации по ставке 6,5 % годовых <...> на период до 31 декабря 2021 года», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Сумму кредитов, которую могут выдавать банки по этой программе, согласно документу, предлагается увеличить с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

Также в документе сказано, что банки, участвующие в программе, должны подать заявки оператору прогнраммы (ДОМ.РФ) в течение 10 дней со вступления постановления в силу.

«Принятие проекта постановления позволит повысить эффективность поддержки строительной отрасли, доступности ипотеки в условиях распространения коронавирусной инфекции и роста процентных ставок по жилищным [ипотечным] кредитам [займам] и повлечет за собой благоприятные социально-экономические последствия», — отмечается в документе.

По материалам «ТАСС».

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