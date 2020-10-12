Минфин предлагает продлить льготную ипотеку по ставке 6,5% до конца 2021 года

Программу льготной ипотеки по ставке 6,5% на покупку жилья в новостройках предлагают продлить до 31 декабря 2021 года.
С инициативой выступает Минфин.
«Проект постановления <...> подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан Российской Федерации по ставке 6,5 % годовых <...> на период до 31 декабря 2021 года», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Сумму кредитов, которую могут выдавать банки по этой программе, согласно документу, предлагается увеличить с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.
Также в документе сказано, что банки, участвующие в программе, должны подать заявки оператору прогнраммы (ДОМ.РФ) в течение 10 дней со вступления постановления в силу.
«Принятие проекта постановления позволит повысить эффективность поддержки строительной отрасли, доступности ипотеки в условиях распространения коронавирусной инфекции и роста процентных ставок по жилищным [ипотечным] кредитам [займам] и повлечет за собой благоприятные социально-экономические последствия», — отмечается в документе.
По материалам «ТАСС».