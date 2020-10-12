Минфин предлагает продлить льготную ипотеку по ставке 6,5% до конца 2021 года

Алейда Рынки натырканы в каждом районе. Как и Светофоры. И не дешев... ⚡ Минздрав порекомендовал провести предстоящие выходн...

logvyl У вас не совсем та же ситуация. Обособок у ИП не бывает. А у... Заработал сервис по отправке данных о сотрудниках на удаленк...