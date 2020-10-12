Кому 110 бухгалтерских семинаров (в записи и по крутым темам)? «Клерк» и «Что делать Консалт» запускают совместный проект

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Темы экспресс-семинаров, входящие в «Клерк. Премиум»
1
Служебная командировка: оформляем и рассчитываем
2
Специальная оценка условий труда: что должен знать работодатель?
3
Острые углы и соблюдение осмотрительности при общении с ФНС
4
Актуальные вопросы заключения и исполнения договора подряда
5
Налоговые вычеты по НДФЛ
6
ИП: учет, налоги и взносы
7
Охрана труда: организуем без штрафов
8
«Стальные нервы»: практикум по управлению конфликтами в коллективе
9
Самозанятые: плательщики НПД
10
Налоговое администрирование страховых взносов: порядок, риски и возможности
11
Поставка: актуальные вопросы по НДС
12
Применение ККТ-онлайн
13
Этика и этикет деловых взаимоотношений в компании
14
Законная оптимизация налогов: как сэкономить в кризис?
15
Как все успеть? Секреты тайм – менеджмента для эффективной работы
16
Импорт товара: учет и налогообложение
17
Прием на работу по совместительству
18
Ваша сотрудница собралась в декрет
19
Договор возмездного оказания услуг: риски сторон и правоприменительная практика
20
Стресс-менеджмент. Управление эмоциями на работе
21
Компенсационная часть заработной платы
22
НДФЛ: новые права и старые обязанности налоговых агентов в 2020 году
23
Готовимся к учебному году: санитарные требования и нормы в школах
24
Встречные проверки. Предпроверочный анализ ФНС
25
Учет транспорта в организации и сопутствующих расходов
26
Трудовые споры: защита прав работодателя
27
Оплачиваем больничные листы по временной нетрудоспособности
28
Контроль и администрирование внебюджетных фондов: сегодня и завтра
29
Субсидиарная ответственность. Платим по долгам компании
30
Рекламные расходы и расходы на встречу представителей для налога на прибыль
31
Лизинг: НДС и Налог на прибыль
32
Безвизовый иностранный работник. Нанимаем без штрафов
33
Дисциплинарные взыскания: грамотное оформление
34
Валютный контроль. Актуальные вопросы применения валютного законодательства
35
Что работодателю необходимо знать о проверках ГИТ?
36
Основные средства. Сложные вопросы НДС
37
Некоммерческие организации: бухучет и налогообложение
38
Судебная реформа: о чем нужно знать юристу?
39
Арендная плата. Особенности налогообложения НДС и Налога на прибыль
40
Спорные вопросы налога на прибыль в части расходов на выплаты сотрудникам
41
Проблемная задолженность: механизмы взыскания и защиты. Так ли страшно банкротство?
42
Налоговый расчет по страховым взносам
43
Этика и этикет деловых взаимоотношений в компании
44
Расчет 6-НДФЛ
45
Декларация по НДС. Что следует учесть бухгалтеру в 2020 г.
46
Договор поставки: актуальные вопросы и судебная практика
47
ВЭД услуги: сложные вопросы НДС
48
Актуальные изменения трудового законодательства. Переход на электронные трудовые книжки
49
Рассчитываем, оплачиваем отпуска и правильно отражаем в учете с учетом особенностей оплаты режима …
50
Предоставляем отпуск по правилам
51
Ужесточение налогового контроля. Как избежать ошибок?
52
Взаимозависимость и налогообложение контролируемых сделок
53
Заключение и расторжение государственного контракта: актуальная практика
54
Как мечту сделать целью? Планирование для личной эффективности сотрудника
55
Резидент-нерезидент: смена статуса и его последствия
56
Использование инструментов PowerPivot и Power Query (продвинутый уровень!)
57
Полезные приемы работы в Excel и СПС КонсультантПлюс для кадровика
58
Полезные приемы работы в Excel и СПС КонсультантПлюс для бухгалтера
59
Налог на имущество: последние изменения и актуальная практика
60
Визуализация данных с помощью графиков и диаграмм MS Excel 2019/2016
61
Арендные отношения в период пандемии. Права и обязанности сторон
62
Государственные закупки: новые правила проведения и актуальные вопросы
63
Законные способы оптимизации налогообложения. Как избежать ошибок?
64
Раздельный учет НДС
65
Экспорт товара. НДС ставка 0 %
66
Расходы при УСН
67
Электронный аукцион по 44-ФЗ: актуальные вопросы проведения
68
Рассчитываем, оплачиваем отпуска и правильно отражаем в учете: самоизоляция
69
Налоговые схемы. Что знает о них ИФНС?
70
Компенсационная часть заработной платы: правильно назначаем в условиях самоизоляции
71
Оформляем документы c помощью Word ПРАВИЛЬНО! (на основе ГОСТ Р 7.0.97-2016)
72
Практикум по Excel и СПС КонсультантПлюс ( часть 1)
73
Работа с большими массивами. Анализ данных с помощью сводных отчетов
74
Использование инструментов PowerPivot и Power Query
75
Презентация средствами PowerPoint: быстро и эффективно
76
Магия формул: применение функции ВПР. Особенности использования для решения задач.
77
Кадровые нюансы назначения пособий
78
НДФЛ: новые права и старые обязанности налоговых агентов в 2019-2020 годах
79
Описание объекта закупки: правила и актуальные вопросы
80
Коронавирус и бизнес: работники на «удалёнке» и льготы от государства
81
Контроль и администрирование внебюджетных фондов
82
Учет транспорта в организации и сопутствующих расходов
83
Компенсационная часть заработной платы: назначаем без последствий
84
Актуальные изменения трудового законодательства. Переход на электронные трудовые книжки (видеосемин…
85
Медиация в коммерческих спорах как путь к преодолению конфликтов в бизнесе
86
Особенности формирования и подготовки технического задания
87
Встречные налоговые проверки: секреты успешного прохождения
88
Экологические платежи: актуальные вопросы
89
Международный арбитраж
90
Посреднические сделки (агентирование, поручение, комиссия):преимущества, специфика и риски
91
Правовые способы защиты от неправомерного использования доменного имени
92
Актуальные изменения трудового законодательства 2018-2019
93
Строительный подряд: правовые аспекты
94
Как определить состояние дел предприятия по бухгалтерской отчётности?
95
Общество с ограниченной ответственностью – актуальные изменения законодательства
96
Рассчитываем, оплачиваем отпуска и правильно отражаем в учете
97
Договор аренды: правовые и практические аспекты
98
Электронный аукцион: нюансы проведения и участия
99
Исполнение обязательств и ответственность за их нарушение
100
Выполнение работ по совместительству
101
Транспорт на предприятии: актуальные вопросы учета и налогообложения
102
Новации в налоговом законодательстве. Переход на ставку НДС 20%
103
Особенности заключения и исполнения договора возмездного оказания услуг
104
Договоры подряда: нюансы заключения и исполнения
105
Порядок организации внебюджетной деятельности (для бюджетных организаций)
106
НДФЛ-2018: новые права и старые обязанности налоговых агентов
107
Налоговый расчёт по страховым взносам
108
Расходы при УСН: новые и старые проблемы
109
Договор поставки: практика заключения и исполнения
110
Увольнение по инициативе работника и соглашению сторон: общий порядок и спорные ситуации