Кому 110 бухгалтерских семинаров (в записи и по крутым темам)? «Клерк» и «Что делать Консалт» запускают совместный проект

Экспресс-семинары — новая причина, почему вам нужна подписка «Клерк. Премиум».

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Мы посчитали, что вам пришлось бы заплатить 545 900 рублей за весь обучающий контент «Премиума». Но до 15 октября за годовую подписку на него вы заплатите только 9700 руб. Подключайтесь.

Темы экспресс-семинаров, входящие в «Клерк. Премиум»