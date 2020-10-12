Глава Минтруда насчитал 20 млн бедных и 3,6 млн безработных

Почти 20 млн человек, или 13,5% населения России, относятся к категории бедных. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании фракции «Единая Россия».

«На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 млн человек», — цитирует Котякова ТАСС.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране вдвое по сравнению с 2017 годом к 2030 году. Ранее срок цели был поставлен президентом к 2024 году. Глава Минтруда в интервью Владимиру Познеру заявлял, что достичь поставленной цели к 2024 году будет достаточно трудно.

На этом же заседании Котяков отметил, что максимальное число безработных было зарегистрировано в России в сентябре. В августе численность безработных составляла 3,6 млн человек, в сентябре — 3,7 млн. По состоянию на 9 октября — опять 3,6 млн.