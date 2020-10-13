Минфин не поддержал очередную идею о налоге на бездетность

Минфин не планирует вводить в России налог на бездетность, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В понедельник глава общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила пойти на такой шаг в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее мнению, средства нужно взимать с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а сумма налога могла бы составлять 500 рублей в месяц.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит — и платит за то, что не любит», — заявила она.

Наиболее приемлемой суммой налога Буцкая назвала 500 рублей в месяц. По ее словам, это будет справедливой платой за решение «строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование».